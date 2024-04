Mbappé, Lewandowski, Vitinha, João Félix, João Cancelo, Pedri… foram muitas as estrelas em campo no duelo entre o Paris Saint-Germain e o Barcelona, sim, mas também nas bancadas.

Foram várias as figuras públicas que fizeram questão de estar no Parque dos Príncipes, do mundo do futebol e não só.

Pierre Gasly, por exemplo, foi uma das pessoas que esteve presente. O piloto da Alpine fez-se acompanhar da namorada, a portuguesa Francisca Cerqueira Gomes.

Logo atrás estava Ronaldinho, lenda das duas equipas, mas também estiveram a assistir à partida o português Luís Figo e Claude Makélélé.

