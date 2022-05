Oito anéis nos dedos das mãos, três relógios, várias correntes e brincos em cada orelha. O piloto britânico Lewis Hamilton chegou em grande estilo para o dia um do Grande Prémio de Miami, que tem nesta sexta-feira as duas primeiras sessões de treinos livres (19h30 e 22h30).

O heptacampeão do mundo, da equipa Mercedes, reforçou o gosto pelos acessórios por mais uma ocasião, mostrando-se, na conferência de imprensa prévia ao início dos treinos livres, contra a proibição da Federação Internacional do Automóvel quanto ao uso de piercings ou correntes de metal.

«Definitivamente uso joias e não poderia colocar mais hoje. Sinto que é um passo atrás no desporto. Há coisas mais importantes com que nos preocuparmos no desporto», afirmou Hamilton.

Veja, na galeria associada, as imagens das joias com que Hamilton chegou esta sexta-feira ao Autódromo Internacional de Miami.