Daniel Ricciardo não foi além do 16.º lugar no Grande Prémio dos Estados Unidos, disputado neste domingo, mas contou com o apoio da namorada portuguesa.

Heidi Berger publicou, nas redes sociais, alguns vídeos e fotografias no circuito de Austin, e até mesmo na zona das boxes.

O casal tem evitado partilhar fotografias a dois, mas o piloto da McLaren assumiu a relação no passado mês de setembro.

«Sim, estou apaixonado. Tenho algo bom aí. Tenho um bom equilíbrio na minha vida, de momento», explicou o australiano, em entrevista ao podcast Fitzy & Wippa.

Ricciardo falou mesmo da circunstância de namorar com a filha de um antigo piloto de Fórmula 1, Gerhard Berger: «Acompanho a competição desde miúdo. Até tinha um boné dele. Falamos sobre o tema, ele continua a marcar presença em algumas corridas. Ele ainda se interessa por este desporto. E eu gosto de falar com ele, adquirir conhecimento.»

Heidi é filha do antigo piloto austríaco e da portuguesa Ana Corvo, antiga manequim. Nascida em 1997, no Mónaco, a namorada de Ricciardo é luso-austríaca.

Heidi estudou teatro em Londres, mas mudou-se para Lisboa quando foi convidada a integrar o elenco da novela «A Única Mulher», da TVI. Depois disso participou ainda nas séries «3 Mulheres» e «Onde Está Elisa?», mas há alguns anos que foi viver para Nova Iorque, com o intuito de promover a carreira de atriz internacionalmente.