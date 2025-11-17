Margarida Corceiro responde às críticas: «Não percebo nada de carros...»
Atriz portuguesa refere que a presença no paddock serve apenas para «apoiar» o namorado Lando Norris
Margarida Corceiro veio a público, pela primeira vez, abordar a polémica que se instalou na Fórmula 1, face à importância dada pela realização dos Grandes Prémios nas namoradas dos pilotos.
Em declarações ao Jornal de Notícias, a atriz portuguesa referiu que a presença no paddock serve apenas para «apoiar» o namorado, neste caso Lando Norris (McLaren). Recorde-se que Carlos Sainz foi um dos pilotos que se manifestou sobre toda a situação e considerou mesmo que estava a ir «longe demais», apelidando de «tendência» o público assistir a pessoas famosas na televisão.
«Eu não chamo as câmaras. Não tenho nada a ver com isso, não é o meu trabalho ou a minha área. Estou ali para apoiar uma pessoa e não tenho nada a ver com aquilo. Não percebo nada de carros. Se me filmaram, filmaram. Se não filmarem, é igual», afirmou.