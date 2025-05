Max Verstappen, tetracampeão mundial de Fórmula 1, anunciou esta sexta-feira o nascimento da primeira filha, a pequena Lily.

Nas redes sociais, o piloto neerlandês partilhou uma fotografia com Kelly Piquet, a parceira e mãe de Lily.

«Bem-vinda ao mundo, doce Lily. Os nossos corações estão mais cheios do que nunca - és o nosso maior presente. Amamos-te muito», escreveu Max no Instagram.

Apesar deste ser o primeiro filho do casal, Kelly Piquet já é mãe de Penélope, fruto de uma relação com o piloto russo Daniil Kvyat.

No fim de semana do nascimento de Lily, realiza-se o Grande Prémio de Miami e o piloto da RedBull já faltou ao dia dedicado aos órgãos de comunicação social. No entanto, a equipa de Fórmula 1 tinha informado que Max é esperado na sessão de treinos livres desta sexta-feira.