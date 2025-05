Max Verstappen vai falhar o dia de imprensa do Grande Prémio de Miami, esta quinta-feira, para assistir ao nascimento do primeiro filho.

A Red Bull confirmou que o piloto neerlandês não se vai apresentar diante dos órgãos de comunicação social, mas deverá chegar a Miami ainda a tempo de participar na sessão de treinos livres marcados para esta sexta-feira.

Verstappen está à espera do primeiro filho com Kelly Piquet, filha do antigo tricampeão mundial Nelson Piquet e que já é mãe de uma menina, fruto da relação anterior com Daniil Kvyat, também ex-piloto de Fórmula 1.

Tetracampeão mundial, Verstappen é terceiro classificado no campeonato de pilotos de 2025, com 87 pontos, a 12 do líder Oscar Piastri (McLaren).