Lando Norris sagrou-se campeão do mundo pela primeira vez e a emoção tomou conta do piloto britânico, assim como da namorada Margarida Corceiro, que se juntou aos pais e família de Norris nos festejos.

Com muitas lágrimas à mistura, os dois trocaram carinhos e partilharam um momento emotivo, já após confirmada a conquista do inglês. A atriz portuguesa viajou até Abu Dhabi para a corrida decisiva da temporada na Fórmula 1.

Já antes, na box da McLaren, as câmaras captaram a emoção da atriz e modelo portuguesa ao ver Norris conquistar o seu primeiro título de campeão do mundo.

Assista aqui ao momento:

Margarida Corceiro não conteve as emoções por Lando Norris ❤️#DAZNF1 pic.twitter.com/yGVeMPv2wj — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 7, 2025