Há 1h e 53min
VÍDEO: o beijo de Margarida Corceiro ao novo campeão do mundo Lando Norris
Namorada do piloto britânico marcou presença em Abu Dhabi para a corrida decisiva da época na Fórmula 1
Lando Norris sagrou-se campeão do mundo pela primeira vez e a emoção tomou conta do piloto britânico, assim como da namorada Margarida Corceiro, que se juntou aos pais e família de Norris nos festejos.
Com muitas lágrimas à mistura, os dois trocaram carinhos e partilharam um momento emotivo, já após confirmada a conquista do inglês. A atriz portuguesa viajou até Abu Dhabi para a corrida decisiva da temporada na Fórmula 1.
Já antes, na box da McLaren, as câmaras captaram a emoção da atriz e modelo portuguesa ao ver Norris conquistar o seu primeiro título de campeão do mundo.
Assista aqui ao momento:
Margarida Corceiro não conteve as emoções por Lando Norris ❤️#DAZNF1 pic.twitter.com/yGVeMPv2wj— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 7, 2025
