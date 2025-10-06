Margarida Corceiro e Lando Norris parecem estar a viver uma fase especialmente feliz. O casal foi apanhado num momento de grande cumplicidade à margem do Grande Prémio de Singapura, no passado fim de semana, e o vídeo rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Nas imagens, captadas na zona do paddock — uma área restrita da Fórmula 1 —, a atriz portuguesa e o piloto britânico surgem a trocar abraços demorados e um beijo ternurento, O gesto público foi suficiente para alimentar ainda mais os rumores de que a relação está mais sólida do que nunca.

Margarida Corceiro tem sido presença frequente nas corridas do calendário de F1 e o próprio piloto britânico já deixou palavras de afeto à portuguesa.

«Ela é alguém com quem posso ser eu mesmo. Muito pés no chão e também leva uma vida bem louca. É bom quando podemos simplesmente alugar um barco por um dia ou ir para casa juntos e relaxar», confessou, em entrevista à revista Vogue.

Dentro das pistas, Norris também teve razões para sorrir: terminou o Grande Prémio de Singapura em segundo lugar, contribuindo para mais um sucesso da McLaren, que se sagrou campeã do Mundial de Construtores pelo segundo ano consecutivo.

Veja aqui o momento: