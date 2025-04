O internacional argentino, Ángel Di María, visitou o santuário de Fátima este fim de semana, na companhia da família. A esposa do futebolista do Benfica, Jorgelina Cardoso, partilhou o momento nas redes sociais, com uma mensagem inspiradora: «Agradecendo sempre».

Di María não entra nas opções de Bruno Lage para a receção ao AVS, pelas 18:00 deste domingo, por ter completado uma série de cinco cartões amarelos, na ronda anterior da Liga.

Esta época, o argentino, de 37 anos, participou em 37 jogos das águias, tendo apontado 15 golos e feito oito assistências.