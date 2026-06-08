Gabri Veiga casou-se, este sábado, com a companheira Carla Leins. Numa cerimónia celebrada no local de onde é natural - em Monforte de Lemos, Espanha - o médio do FC Porto «deu o nó» com vários colegas presentes... e um nome interessante.

Vários antigos colegas no Celta de Vigo marcaram presença. No que toca ao FC Porto, nomes como os espanhóis Samu e Borja Sainz apareceram nas publicações das celebrações. Uma cara também presente que salta à vista é a de Álvaro Carreras, lateral ex-Benfica agora Real Madrid.

No final, tal como é habitual, a noite foi de festa, como se pode ver neste vídeo: