De passagem por Portugal, Georgina Rodríguez foi rezar ao Santuário de Fátima, na companhia de Eva, Mateo, Bella Esmeralda e Alana Martina.

A companheira de Cristiano Ronaldo foi à Capelinha das Aparições com a camisola da Seleção nacional, com o nome de Cristianinho - que não esteve presente - estampado nas costas. Além disso, queimou velas com os filhos.

Georgina esteve também com o capelão do Santuário, o padre Manuel Antunes, que abençoou a família.

Cristiano Ronaldo surge identificado nas fotografias que Georgina partilhou na rede social Instagram. Terá Georgina ido a Fátima rezar pela vitória de Portugal no Euro 2024?