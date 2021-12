Enquanto o pai Cristiano está em Manchester ao serviço do United, Georgina e os quatro filhos do casal foram conhecer o Pai Natal e as renas.



Na conta oficial no instagram, Georgina diz que a temperatura ronda os 15 graus negativos e que a visita foi feita ao Polo Norte.



Há um Pai Natal, algumas renas e muita neve. Um verdadeiro postal natalício para a família de Cristiano, que será pai de gémeos no próximo verão.