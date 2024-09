Georgina Rodríguez, esposa do português Cristiano Ronaldo, revelou ter ficado aliviada com a transferência do avançado para o Al Nassr, da Arábia Saudita, em 2022.

No seu documentário «Eu sou Georgina», que estreou a terceira temporada este ano, contou detalhes sobre a saída do jogador do Manchester United.

«Quando o Cris me disse que ia jogar para o Al Nassr, senti-me muito aliviada, porque realmente queria sair de Manchester», confessou a espanhola.

Ele foi anunciado a 30 de dezembro de 2022 pela equipa saudita após uma segunda passagem em Manchester. O acordo previa ganhos de quase 200 milhões de euros por ano, entre salário e acordos de publicidade.

«Sabia que nos esperava algo importante e estávamos muito motivados. Senti-me muito feliz por vir para a Arábia Saudita. No início tive altos e baixos porque nunca tínhamos vivido tanto tempo num hotel. Havia dias em que não queria que ninguém me visse, mas no geral estava muito animada», admitiu a influencer.