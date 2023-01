Georgina Rodríguez não faltou à estreia de Ronaldo no Al Nassr.

A companheira do internacional português marcou presença num dos camarotes do Mrsool Park, ao lado do filho mais velho do jogador.

Georgina partilhou imagens desse mesmo momento, bem como da viagem até ao estádio, acompanhada por amigos, num carro que, pelo luxo e dimensões, até podia ser confundido com um barco.

Georgina, que esteve equipada a rigor para o jogo, colocou na descrição apenas o número sete seguido de um coração amarelo, em referência ao Al Nassr.

Recorde-se que o Al Nassr venceu o Al Ittifaq por 1-0, com golo de Talisca.