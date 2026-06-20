A polémica nas redes sociais em torno da Seleção continua. Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, comentou uma publicação do jornal mexicano Record, que atribuía uma frase a Madalena Aragão, namorada de João Neves.

A publicação dava conta de uma resposta da atriz a um dos milhares de comentários que têm sido colocados na sua conta de Instagram. «Diz ao teu GOAT para se reformar. Ele é muito egoísta», foi a frase falsa atribuída a Madalena Aragão e que visaria Ronaldo.

Ora, Georgina Rodríguez não verificou que este comentário era falso e comentou: «Wow. Vem forte esta geração». Entretanto, também o comentário da companheira de Ronaldo ficou indisponível.