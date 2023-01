Há já algum tempo que se sabia que Gerard Piqué estava numa relação com Clara Chía Martin, uma jovem de 23 anos que no Instagram se apresenta como «espanhola amante de futebol e adepta do Barcelona».

Mas só agora o ex-futebolista resolveu publicar nas redes sociais uma fotografia ao lado da nova companheira - que fez o mesmo - depois de terminada a relação com cantora Shakira, companheira de Piqué durante mais de dez anos e mãe dos seus dois filhos.

Recorde-se que Shakira lançou recentemente um tema cuja letra é dirigida ao ex-jogador e à nova cara-metade deste. «Contigo não regresso nem que chores ou supliques. Entendi que não é culpa minha que te critiquem, só faço música, peço desculpa se te salpiquei», «deixaste-me como vizinha a sogra, com a imprensa à porta e uma dívida ao fisco», ou «trocaste um Ferrari por um Twingo. Trocaste um Rolex por um Casio», são algumas das palavras cantadas pela artista colombiano.

Piqué brincou com a situação e nos dias seguintes distribuiu relógios Casio pelos elementos de um programa em direto e apresentou-se num evento da recém-criada Kings League (da qual é presidente-fundador) ao volante de um Renault Twingo.