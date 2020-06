Contratado a título de empréstimo à Roma no mercado de inverno, Mirko Antonucci está de regresso ao clube italiano após ter feito apenas seis jogos pelo V. Setúbal. O clube sadino tomou a decisão de devolver o jogador após a publicação de vídeos na rede social TikTok, nos quais Antonucci surge a cantar e a dançar pouco tempo após a derrota com o Boavista para o campeonato.

Esta segunda-feira, Julio Velázquez confirmou que o comportamento do jogador ao longo da estadia no Sado não era consentâneo com os valores do clube e confirmou que está de regresso ao emblema romano.

Antes dos vídeos que desagradaram à direção sadina, Antonucci já dava que falar no Instagram, sobretudo pelas fotos arrojadas que publica regularmente (e que pode ver na galeria associada) com a cara metade, a «fashion influencer» Ginevra Lambruschi, que tem cerca de 540 mil seguidores nessa rede social.