VÍDEO: filha do ex-Benfica Júlio César brilha no «The Voice Brasil»
Giulia Werner, filha do antigo internacional brasileiro com a atriz e apresentadora Susana Werner, passou nas provas cegas do programa
Giulia Werner, filha do antigo internacional brasileiro com a atriz e apresentadora Susana Werner, passou nas provas cegas do programa
O antigo guarda-redes do Benfica, Júlio César, viveu na segunda-feira um momento feliz graças à filha Giulia Werner, que passou no último dia de provas cegas do «The Voice Brasil».
Giulia Werner cantou a música «Turning Tables», de Adele, tendo a sua prestação feito com que fossem viradas as quatro cadeiras: de Mumuzinho, Duda Beat, Pérciles e Matheus & Kauan, tendo optado por ficar na equipa de Mumuzinho.
Depois da transmissão do programa, que é gravado, Júlio César mostrou publicamente a sua felicidade, deixando uma mensagem na rede social Instagram. «Orgulho máximo, minha filha, Giulia Werner. Foi lindo», apontou.
A mãe, a atriz e apresentadora Susana Werner, que acompanhou a filha na gravação, também celebrou a conquista. «Foi a primeira vez num palco e foi incrível. Parabéns, meu amor, Giulia Werner. Arrasou», escreveu, através do Instagram.