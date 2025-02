Gonçalo Ramos vai casar! Nas redes sociais, o internacional português anunciou o noivado com Margarida Amaral Domingues.

«Oui (sim em francês)», escreveram numa publicação conjunta, com fotografias do casal e do anel.

O jogador do Paris Saint-Germain e a influencer esperam também o nascimento de Bernardo, o primeiro filho de ambos.