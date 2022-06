As férias proporcionam alguns encontros inusitados, é certo, mas há alguns que parecem completamente aleatórios.

Foi o que aconteceu com o sportinguista Gonzalo Plata na Colômbia. O internacional equatoriano teve um encontro inesperado em Cartagena das Índias nada menos do que com Kevin de Bruyne e, naturalmente, partilhou o momento de descontratção com a estrela do Manchester City e da seleção da Bélgica.

Recorde-se que o extremo do Sporting tem futuro indefinido, tendo sofrido uma entorse numa altura em que o Valladoolid estava a negociar a sua transferência em definitivo.