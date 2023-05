Craques do futebol, celebridades do mundo do espetáculo, modelos portuguesas... Não faltaram famosos este fim de semana no Mónaco para assistir ao Grande Prémio de Fórmula 1.

Neymar foi uma das presenças mais notadas, tal como os seus companheiros de equipa no PSG: os italianos Verratti e Donnarumma. Mas pelo circuito de Monte Carlo andaram também figuras como o humorista norte-americano Chris Rock, o ator britânico Tom Holland, a cantora australiana Kylie Minogue ou até o presidente da FIFA, o suíço Gianni Infantino, devidamente acompanhado do presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Modelos portuguesas também embelezaram a mítica prova do calendário de F1. Kika Cerqueira Gomes partilhou a sua fotografia no Mónaco com o namorado, o piloto francês da Alpine Pierre Gasly, tal como Margarida Corceiro, que também acompanhou in loco o Grande Prémio.

