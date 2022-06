A gozar do habitual período de férias após o término da época, Grimaldo anunciou nas redes sociais que vai ser pai, juntamente com a companheira Ana Fusterg, que celebrou o 29.º aniversário.

«Mereces isto tudo e o que vem no futuro. Juntos, sempre juntos e em breve com um(a) mais. Felizes 29», escreveu o lateral do Benfica.

Ora, foram vários os colegas e ex-colegas de Grimaldo na Luz que o felicitaram, com destaque para Franco Cervi, agora ao serviço do Celta. «Parabéns. Foi um prazer, companheiro. Agora altura de deixar o Call of Duty», escreveu o argentino.