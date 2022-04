O futebolista brasileiro Hulk foi pai pela quarta vez na segunda-feira, com o nascimento de Zaya, filha que teve com a atual companheira, Camila Ângelo, sobrinha da ex-mulher do antigo jogador do FC Porto.

Atualmente ao serviço do Atlético Mineiro, no Brasil, clube com o qual renovou recentemente contrato, Hulk partilhou algumas imagens com a filha ao colo. «Sob a bênção de Deus, pai todo poderoso e Nossa Senhora, nasce a nossa pequena Zaya», escreveu, através das redes sociais, na terça-feira.

Recorde-se que Hulk já tinha três filhos com a antiga esposa, Iran Souza, que é tia de Camila Ângelo.