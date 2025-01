A relação entre Mauro Icardi e Wanda Nara fez sempre correr muita tinta na imprensa cor de rosa e, agora, está num ponto de rotura total.

O jogador internacional argentino publicou, esta quinta-feira, nas suas redes sociais, um extenso texto a defender-se daquilo que considera como mentiras da ex-mulher, Wanda Nara, que acusa de manipular psicologicamente as filhas do casal, de 8 e 9 anos.

«Excluíram-me na madrugada de um sábado de Santa Bárbara, a horas de ser operado à lesão no joelho, com uma falsa denúncia de violência, que tinha armas, o que não se verificou. Não tinha armas, não agredi ninguém e estava a dormir só», alegou o jogador do Galatasaray, acrescentando outra acusação: «Ela encontrou-se no Dubai com um jogador senegalês. O namorado dela foi tão enganado como eu fui.» Referindo que a modelo argentina traiu o atual namorado, o cantor L-Gante, no dia de um dos aniversários dos filhos mais velhos de Wanda, fruto da relação com outro futebolista, Maxi López (ex-Barcelona).

Icardi afirma igualmente que a ex-mulher passou o ano novo com o cantor e não com as filhas, como estava previsto e diz ainda serem falsas as acusações de violência doméstica que a influencer lhe dirigiu.

Esta é mais uma para juntar ao leque dos muitos conflitos que o ex-casal tem.