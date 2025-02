Iker Casillas reagiu, esta terça-feira, ao alegado romance com Claudia Bavel, uma criadora de conteúdo do OnlyFans.

Depois de ser apanhado por um paparazzi com Claudia, o guarda-redes ironizou com a situação, o que não terá caído bem à influenciadora digital, que deu uma entrevista ao programa “¡De Viernes!” da Telecinco onde garantiu que começou um relacionamento com o antigo guarda-redes há «um ano e meio».

A criadora de conteúdos para adultos revelou ainda conversas com Casillas e garantiu que ambos tinham planos para o futuro. «A minha relação com Iker Casillas iniciou-se como uma amizade, mas quando começámos a encontrar-nos tivemos uma relação aberta que chegou a um ponto que a fechámos.»

Ora, o ex-FC Porto, que está separado de Sara Carbonero desde 2021 e, desde então, não assumiu outra relação em público, lamentou «os acontecimentos inaceitáveis ​​ocorridos nos últimos dias e as graves consequências pessoais que estão a causar».

Casillas deixou claro que sempre tentou manter a vida privada longe dos holofotes durante toda a carreira. «De tempos em tempos, o meu nome e a minha imagem são novamente questionados, a minha reputação prejudicada e atacada; e a minha intimidade foi mercantilizada e usada como mero entretenimento ou outro "recurso televisivo".»

«É difícil aceitar que, sem qualquer tipo de consideração, certas pessoas vão aos programas para falar sobre mim, ou sobre o meu ambiente. Espalham-se vídeos de mau gosto e qualquer pessoa, sem qualquer conhecimento dos fatcos, sente-se no direito de lançar comentários, especulações e opiniões de qualquer espécie sobre a minha vida pessoal com absoluto desprezo, atacando a minha privacidade e a minha honra.Não vale tudo! Nem tudo vale para ganhar audiência, nem tudo vale para obter lucro fácil ou uma fama que é efémera e imerecida às minhas custas.»

Casillas considerou que «a situação é insustentável» e garantiu que vai avançar com ações judiciais contra aqueles que atentarem contra a sua honra.

Na rede social X, Gerard Piqué, antigo colega de seleção de Casillas e amigo do ex-guarda-redes, brincou com a situação, criando mais uma picardia entre ambos.

O antigo central do Barcelona deixou um excerto do dicionário com o significado da palavra «metedor» na publicação de Casillas. «Pessoa que mete ou incorpora algo noutra coisa», lê-se.