O antigo futebolista espanhol Iker Casillas, que representou o FC Porto, está de visita à cidade do Porto e mostrou alguns dos momentos que passou nas últimas horas, sobretudo ao longo do dia de segunda-feira.

Entre outros locais, Casillas passou pelo centro do Porto: caminhou pela Rua Conde de Vizela, mas também por outros recantos da cidade portuense, assim como outro emblemático da mesma: o Miradouro da Serra do Pilar. Além disso, o antigo guardião esteve também junto à Foz do Douro, com vista para a praia.

Nesta altura, Casillas está ligado ao Real Madrid, na Fundação dos merengues.

O espanhol de 40 anos jogou no FC Porto entre 2015 e 2019.