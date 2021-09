Iker Casillas perdeu em Madrid o sossego que tinha na cidade do Porto. Principalmente depois de se separar de Sara Carbonero, a 12 de março.



O ex-guarda-redes e a antiga companheira passaram a ser seguidos pela chamada 'imprensa cor de rosa' e nem as idas ao colégio dos filhos é feita em paz.



Farto da atenção excessiva que lhe é dispensada pelos paparazzi em Madrid, Iker inverteu os papéis e decidiu filmar quem normalmente o filma.



«É isto, todos os dias. Não há respeito nem à porta do colégio», desabafa o antigo guarda-redes do FC Porto [156 jogos entre 2015 a 2019] no vídeo colocado numa rede social.



Iker voltou a trabalhar com o Real Madrid e tem investido em algumas empresas. Uma ligada à análise tática no futebol, outra que produz drones para filmagem de eventos desportivos e ainda uma que produz dispositivos para a saúde cardiovascular.