É, de facto, incrível. Não é todos os dias que há a possibilidade de conhecer uma figura da realeza, quanto mais beber uma cerveja!

No entanto, foi mesmo isto que aconteceu a alguns adeptos do Aston Villa. O príncipe William, sucessor do Rei Carlos I, e conhecido adepto dos «villains», surpreendeu quando marcou presença num pub, na estação de Birmingham, para beber umas cervejas com uns adeptos.

William esteve presente na cidade, onde foi falar na Universidade de Paramédicos. Na conferência, encontrou-se com um grupo de habituais adeptos do Aston Villa e depois acabou a pagar-lhes uma ronda.

Certamente, uma «cerveja real» que estes adeptos nunca irão esquecer.

Prince William surprised pub-goers when he popped into a Wetherspoons at the train station in Birmingham today. He arranged a meet-up with a group of @AVFCOfficial regulars while he was in the city to speak at the College of Paramedics conference and bought them a round 🍺 pic.twitter.com/m4WMLmiNmH