O golo de Anatoliy Trubin ao Real Madrid levou à festa dos adeptos do Benfica e à desilusão… do Marselha.

Com o 4-2, os encarnados asseguraram a passagem ao play-off dos oitavos de final da Liga dos Campeões e atiraram a equipa francesa para fora da prova. Mohamed Henni, YouTuber franco-argelino adepto do Marselha, estava a assistir aos últimos minutos do jogo na Luz e ficou incrédulo com o que aconteceu.

A revolta foi tanta… que até partiu a televisão.