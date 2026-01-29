MF Social
INCRÍVEL: YouTuber parte televisão após golo de Trubin que eliminou o Marselha
Mohamed Henni ficou incrédulo com o golo do Benfica frente ao Real Madrid
O golo de Anatoliy Trubin ao Real Madrid levou à festa dos adeptos do Benfica e à desilusão… do Marselha.
Com o 4-2, os encarnados asseguraram a passagem ao play-off dos oitavos de final da Liga dos Campeões e atiraram a equipa francesa para fora da prova. Mohamed Henni, YouTuber franco-argelino adepto do Marselha, estava a assistir aos últimos minutos do jogo na Luz e ficou incrédulo com o que aconteceu.
A revolta foi tanta… que até partiu a televisão.
Ora veja:
