Jeremiah St. Juste apresentou-se no dérbi com um look diferente e não passou despercebido a ninguém. O defesa neerlandês apareceu com tranças compridas e uma fita branca na cabeça e chamou a atenção dos compatriotas dos Países Baixos.

Jeremiah St. Juste no dérbi (Valter Gouveia/NurPhoto via Getty Images)

No Ziggo Sport Voetbal, o ex-Sporting Khalid Boulahrouz quis imitar o atual central dos leões e surgiu também com uma fita branca na cabeça, uma homenagem que se estendeu ao apresentador do programa, quando acompanhavam o Benfica-Sporting.

«Uma pequena homenagem à sua substituição. Ele entrou bem, com algumas interceções e desarmes. Esteve bem, daí esta bela fita», disse Boulahrouz.