Depois da saída de Pedro Caixinha, o Santos ainda não contratou um novo treinador, mas talvez a solução esteja dentro de portas.

Neymar está lesionado e sem data para regressar e, esta quarta-feira, publicou um onze do Peixe, com alguns nomes riscados e Guilherme, Gil e Luizão como titulares nessas posições. O ex-Benfica Benjamín Rollheiser estava entre as opções no onze partilhado.

O internacional brasileiro rapidamente apagou a publicação do Instagram, o que dá a entender que se tratou de um lapso. Contudo, a imagem já estava espalhada nas redes sociais.