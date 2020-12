Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro participou esta segunda-feira num jogo amigável com cariz solidário, juntamente com antigos jogadores e outras figuras brasileiras.

Bolsonaro esteve em campo alguns minutos e até fez o gosto ao pé, num momento inusitado que já está a tornar-se viral nas redes sociais. O político faturou em cima da linha de bola, mas acabou por desequilibrar-se no momento do remate e caiu com a cara no chão.