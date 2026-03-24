Ángel Di María não deixou passar em branco uma acusação nas redes sociais. Um utilizador alegou que a mulher do futebolista teria sido ouvida a gritar no condomínio de luxo onde residem, em Funes Hill.

Jorgelina Cardoso ficou fula, segundo esse internauta, por ter descoberto que várias modelos tinham entrado no condomínio sem o seu conhecimento. «Vizinhos garantem que não a conseguiam controlar: gritos, recriminações e choro», assegura.

Já Di María utilizou uma story do Instagram para desacreditar a alegação e até ameaçou a via judicial.

«Vou dar-te um pouco de fama, idiota. Que maneira de inventar coisas, de querer sujar as pessoas porque sim. Quem te terá mandado fazer isto? Ainda por cima, és tão idiota que te mostras. Se continuas a sujar o meu nome e o da minha família, irei para a via judicial», escreveu Di María.

Ángel Di María regressou ao Rosario Central, clube onde iniciou a carreira, proveniente do Benfica, no verão de 2025.