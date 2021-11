Eric Abidal recorreu à redes sociais para pedir «desculpa» à mulher, Hayet, que pediu o divórcio, depois do antigo jogador ter confessado um caso com Kheira Hamraoui, jogadora do Paris Saint-Germain.

O caso veio a público depois da mediática agressão à jogadora do PSG que tinha o número de telefone de Abidal nos últimos registos de chamadas. O antigo internacional francês confessou a existência de um caso e a mulher, também nas redes socias, avançou com um pedido de divórcio.

«Hayet Abidal, perdoa-me. Seja qual for a tua decisão, vais continuar aos meus olhos a ser a mulher da minha vida e, especialmente, a mãe dos nossos filhos maravilhosos», começou por escrever Abidal na sua página do Instagram.

«Eu mereço esta humilhação, mesmo que ela me mate vivo. Um dia vais-me perdoar», destacou ainda o antigo jogador num publicação acompanhada por uma fotografia em que o antigo jogador aparece com uma lágrima ao canto do olho.