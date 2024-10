Luís Figo, Roberto Carlos e Iker Casillas, três membros do antigo plantel galáctico do Real Madrid, que marcou uma era, juntaram-se em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para assistir a um jogo da NBA com o português Neemias Queta em ação.

Os três antigos jogadores assistiram á vitória dos Boston Celtics, com Neemias Queta, sobre os Denver Nuggets por 107-103, e, no final, registaram o momento para a posteridade.

Ora veja: