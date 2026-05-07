O rapper mundialmente famoso, Drake, ajudou o Veneza, clube do segundo escalão italiano, a conseguir um investimento significativo vindo de um grande nome da indústria desportiva, Tim Leiweke.

O rapper canadiano tornou-se investidor do Veneza em 2024 e convenceu agora Tim Leiweke e Francisca Bodie a juntarem-se ao projeto, trazendo parte de um investimento que ronda os 100 milhões de euros.

Leiweke, que está envolvido em investimentos desportivos também noutros desportos, mostrou-se entusiasmado com o projeto e prometeu trazer grandeza ao clube da cidade flutuante.

«[Veneza] é um clube icónico com uma história centenária na cidade mais bonita do mundo, e vamos ser incansáveis na nossa busca pela excelência e vitórias para fortalecer o legado deste clube lendário», afirmou em comunicado.

«Tendo transformado o LA Galaxy e o Toronto FC em campeões e construído estádios desportivos de primeira linha, sabemos o que é necessário para criar uma cultura de vitórias e oferecer experiências marcantes ao público», acrescentou.

O Veneza garantiu na passada sexta-feira a promoção ao primeiro escalão do futebol italiano, depois de ter empatado a dois golos na visita ao Spezia. O clube italiano pode tornar-se campeão caso vença na receção ao Palermo para a última jornada da segunda divisão.