Numa sessão descontraída de perguntas e respostas partilhadas na rede social Snapchat, João Félix respondeu a algumas questões sobre a vida pessoal, nesta segunda-feira.

O internacional português revelou que o padel é o seu passatempo favorito. Félix já investiu, aliás, nessa modalidade, tendo inaugurado recentemente um centro desportivo em Viseu onde se pratica futebol, teqball e padel.

Jorge Jesus veio 'à baila' noutra questão. Perguntaram a Félix qual a sua sobremesa favorita e o português reagiu assim: «É melhor não dizer, o mister pode estar a ver isto», brincou. Além disso, elegeu Simakan como o colega de equipa mais divertido no balneário.

O português terminou a sessão com um desafio difícil - escrever em árabe.