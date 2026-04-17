Há 18 min
João Neves toca tuba e dá a cara por uma coleção de marca de roupa francesa
Internacional português dá a cara pela campanha de primavera da Ami Paris
João Neves é um dos destaques do campeão europeu Paris Saint-Germain e, a jogar na capital da moda, o internacional português é agora também a cara da nova campanha da marca de roupa francesa Amis Paris.
O médio é o protagonista da nova campanha de primavera da marca do estilista Alexandre Mattiussi, apresentado-se como uma pessoa «organizada, paciente e tranquila», mas também «criativa», uma vez que gosta de pintar, dançar e…tocar tuba.
João Neves já era um modelo como jogador, mas agora é também um modelo de uma prestigiada marca de roupa em Paris.
