João Neves é um dos destaques do campeão europeu Paris Saint-Germain e, a jogar na capital da moda, o internacional português é agora também a cara da nova campanha da marca de roupa francesa Amis Paris.

O médio é o protagonista da nova campanha de primavera da marca do estilista Alexandre Mattiussi, apresentado-se como uma pessoa «organizada, paciente e tranquila», mas também «criativa», uma vez que gosta de pintar, dançar e…tocar tuba.

João Neves já era um modelo como jogador, mas agora é também um modelo de uma prestigiada marca de roupa em Paris.

Ora veja:

