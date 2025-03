Agora é oficial! O tenista Ben Shelton, 14.º do ranking ATP, assumiu o namoro com a futebolista Trinity Rodman, filha do ilustre basquetebolista Dennis Rodman.

A confirmação surgiu através de uma publicação de Ben Shelton nas redes sociais, depois do tenista partilhar várias fotografias e numa delas surgir o casal a trocar um afeto.

Ora, a filha de Dennis Rodman, cinco vezes campeão da NBA, corroborou os rumores e comentou a dita publicação. A jogadora dos Washington Spirit tem 22 anos e este ano fez apenas um jogo pela equipa norte-americana.

Várias celebridades como Coco Gauff ou Frances Tiafoe aproveitaram a ocasião para comentarem a novidade.