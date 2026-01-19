O ator Omar Sy, que, entre outros papéis, deu vida à personagem de Arsène Lupin na série televisiva com o mesmo nome, festejou a conquista da CAN pelo Senegal em pleno balneário dos leões de Teranga.

O artista privou com os novos campeões de África, liderados pelo avançado do Al Nassr, Sadio Mané. Um convidado VIP na festa dos novos heróis do país.

Ator multipremiado, que saltou para a ribalta pela interpretação no filme Intouchables, de 2011, Omar Sy nasceu em França, filho de pai senegalês e mãe mauritana.

