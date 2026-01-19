MF Social
Há 1h e 26min
VÍDEO: até «Lupin» apareceu para celebrar a conquista da CAN com Sadio Mané
Filho de pai senegalês, o famoso ator Omar Sy foi convidado VIP no balneário dos «Leões de Teranga» em Rabat
RAS
Filho de pai senegalês, o famoso ator Omar Sy foi convidado VIP no balneário dos «Leões de Teranga» em Rabat
RAS
O ator Omar Sy, que, entre outros papéis, deu vida à personagem de Arsène Lupin na série televisiva com o mesmo nome, festejou a conquista da CAN pelo Senegal em pleno balneário dos leões de Teranga.
O artista privou com os novos campeões de África, liderados pelo avançado do Al Nassr, Sadio Mané. Um convidado VIP na festa dos novos heróis do país.
Ator multipremiado, que saltou para a ribalta pela interpretação no filme Intouchables, de 2011, Omar Sy nasceu em França, filho de pai senegalês e mãe mauritana.
Arsène Lupin esteve no balneário do Senegal, será que a taça chegou ao seu destino? 👀— sport tv (@sporttvportugal) January 19, 2026
📹 : @caf_online#sporttvportugal #TaçadasNaçõesAfricanas #Senegal pic.twitter.com/lTje9SHKx6
Continuar a ler
TAGS: MF Social Internacional CAN Omar Sy Senegal
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS