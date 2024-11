Jackson Martínez já pendurou as chuteiras, mas continua a manter a forma e ligado a Portugal.

O antigo avançado de FC Porto e Portimonense treinou com a equipa do FC Foz, que milita na Série 1 da Divisão de Elite da AF Porto. Os próprios jogadores dos «fozeiros» partilharam, nas redes sociais, fotografias com o antigo avançado internacional colombiano.

Jackson, atualmente com 38 anos, também publicou imagens com os jogadores e staff do FC Foz.