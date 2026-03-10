MF Social
VÍDEO: Jake Paul surpreende «rainha» dos Jogos de Inverno com carro de luxo
Jutta Leerdam conquistou medalhas de ouro e prata na última edição do evento
Jake Paul, pugilista e fenómeno nas redes sociais, presenteou a noiva com um carro de luxo, como forma de marcar a conquista de uma medalha de ouro e outra de prata, na última edição dos Jogos Olímpicos de Inverno.
Através de um vídeo partilhado no Instagram, é possível ver a reação de Jutta Leerdam ao receber um Mercedes Benz Brabus G-Class, que pode custar até 500 mil euros. Recorde-se que a atleta neerlandesa de 27 anos venceu a prova dos 1.000 metros em patinagem de velocidade e ficou no segundo posto na vertente de 500 metros.
«Só o melhor para a minha rainha. Ela trabalhou arduamente pelo ouro e pela prata, então arranjei-lhe uma carrinha em bronze», pode ler-se na publicação.
Assista aqui ao momento:
