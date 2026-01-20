MF Social
Há 43 min
Jéssica Silva reage às Presidênciais: «Algumas escolhas são democráticas»
Internacional portuguesa publica fotografia com vários cravos nas mãos
RAS
Internacional portuguesa publica fotografia com vários cravos nas mãos
RAS
A internacional portuguesa Jéssica Silva publicou, no seu perfil no Instagram, uma fotografia em que surge com vários cravos nas mãos, símbolos da revolução de abril de 1974, e a mensagem: «Às vezes, é preciso sair para ver melhor. Nem todas as escolhas têm de ser ideológicas, algumas são democráticas.»
A publicação, com forte carga política, surge no dia seguinte às eleições presidenciais, que ditaram a ida à segunda volta de António José Seguro (31 por cento dos votos) e André Ventura (23 por cento).
A eleição que vai ditar o novo Presidente da República está agendada para o dia 8 de fevereiro.
Jéssica Silva, avançada de 31 anos, representa atualmente a equipa saudita do Al Hilal.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS