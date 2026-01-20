A internacional portuguesa Jéssica Silva publicou, no seu perfil no Instagram, uma fotografia em que surge com vários cravos nas mãos, símbolos da revolução de abril de 1974, e a mensagem: «Às vezes, é preciso sair para ver melhor. Nem todas as escolhas têm de ser ideológicas, algumas são democráticas.»

A publicação, com forte carga política, surge no dia seguinte às eleições presidenciais, que ditaram a ida à segunda volta de António José Seguro (31 por cento dos votos) e André Ventura (23 por cento).

A eleição que vai ditar o novo Presidente da República está agendada para o dia 8 de fevereiro.

Jéssica Silva, avançada de 31 anos, representa atualmente a equipa saudita do Al Hilal.