A carreira desportiva de Jesé Rodríguez está relativamente parada, tendo em conta que o avançado rescindiu com o Paris Saint-Germain há um mês, e enquanto não surge um novo destino vai avançando a carreira musical.

O antigo jogador do Sporting entrou em 2021 com o lançamento de um novo single: «Tu favorito (O teu favorito)», é o nome da nova canção de Jey M, o nome artístico do futebolista.