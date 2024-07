João Félix e Vinicius Junior estiveram juntos em Ibiza para participarem numa festa de uma conhecida marca de joias.

Foi o próprio internacional português, já de regresso aos treinos no Atlético de Madrid, a partilhar nas redes sociais as fotografias divulgadas inicialmente pela marca.

Além de Félix e do avançado do Real Madrid, também Ferran Torres, jogador do Barcelona, esteve no evento.