Depois do final de época no Al Nassr e antes de juntar-se à Seleção Nacional para o Mundial 2026, o futebolista português João Félix regressou esta terça-feira no Estádio da Luz, em Lisboa, palco onde jogou pelo Benfica… mas desta feita para assistir ao concerto de Bad Bunny.

João Félix fez-se acompanhar por um grupo de quase uma dezena de pessoas, entre elas o irmão e também futebolista Hugo Félix (Tondela), além dos também atletas Miguel Nóbrega (V. Guimarães) ou Francisco Domingues (Moreirense). Diogo da Silva, também conhecido por «MoveMind», foi outro dos elementos do grupo.

O músico porto-riquenho de 32 anos deu o primeiro de dois concertos no recinto desportivo do Benfica esta noite, seguindo-se nova atuação na noite de quarta-feira.