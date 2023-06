Enquanto não tem o futuro definido, João Félix passa férias e aproveitou para mostrar o seu talento nas areias do Rio de Janeiro.

O craque português exibiu dotes no teqball e futvólei durante as férias no Brasil e partilhou algumas imagens na «Cidade Maravilhosa».

Félix até pode tentar abstrair-se do mercado, porém, não é fácil. Isto porque esta a publicação do internacional português do At. Madrid sobre as férias no Rio foi invadida por comentários de adeptos do Galatasaray, que lhe pedem para na próxima época rumar a Istambul.