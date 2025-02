João Félix não trocou apenas de clube. Com o novo ano, o internacional português mudou também a marca de chuteiras que utiliza, após deixar a Adidas.

A Mizuno anunciou, esta quarta-feira, que Félix é o novo embaixador da marca japonesa. Além das chuteiras, o avançado do Milan passará a vestir e calçar outros produtos desta marca.

«Estou muito feliz por me tornar o embaixador global da marca Mizuno, uma marca desportiva japonesa com uma longa e rica história. As chuteiras da Mizuno são muito leves e confortáveis. A minha primeira impressão depois de usá-las foi realmente fantástica e estou entusiasmado para jogar com elas. Além disso, estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com a Mizuno para expandir a marca globalmente», disse o jogador de 25 anos, em declarações reproduzidas pela marca nipónica.

Félix vai calçar as MIZUNO α Ⅱ Japan, umas chuteiras produzidas no Japão voltadas para a velocidade. No primeiro treino nos «rossoneri», já as utilizou.

Sergio Ramos, Gabigol e Tijjani Reijnders também são patrocinados pela marca japonesa.