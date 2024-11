Apesar da exposição mediática, João Félix assume que lida bem com a crítica e não se deixa afetar. No podcast "Geração 90", com a atriz Júlia Palha, o internacional português lamentou, contudo, as opiniões negativas que recebe.

«Atualmente lido perfeitamente com as críticas, não me afetam nada. No início, claro que me afetava, porque muita gente não tem a consciência de que um jogador de futebol também tem amigos, família, sentimentos, emoções…. Acho que a malta se esquece disso ou acha que, porque ganhamos muito dinheiro, temos de lidar com isso e não é verdade. À parte do futebol temos a nossa vida pessoal. Se não estamos a render tão bem no campo é porque, se calhar, alguma coisa não está bem. Mas é o mundo do futebol e o importante é aprender a lidar. Se te deixas afetar por isso, vais abaixo», afirmou o avançado de 25 anos.

«Nunca fiz [terapia]. Já ninguém pensa que quem vai ao psicólogo é maluco. Se tiver de ir um dia, vou, sem problema. Mas nunca me puxou para ir. Não sou de me abrir muito», acrescentou.

Após estas palavras do jogador do Chelsea, Júlia Palha apelou aos benefícios da terapia para a saúde mental. «Muda-te a vida, a forma de comunicar, melhora as relações. Pensa no assunto. Não tens de ter um problema específico ou um trauma. Alguém com a tua dimensão… há coisas que os teus amigos e família não vão perceber. Durante uma hora por semana podes falar dos teus problemas, dizer mal de quem queres… é tão saudável.»

Ainda assim, Félix assumiu-se como uma pessoa reservada. «Guardo muito o que penso. O meu pai também é assim. Ou para não preocupar os outros, não gosto que tenham pena de mim ou me vejam em baixo. Prefiro guardar para mim e que me continuem a ver da mesma maneira.»

«Tudo o que tenho conquistado é muito fruto do meu trabalho, da maneira que sou. Se calhar, é uma coisa má para um balneário, mas não consigo ser falso. Se não gostar de ti, não me consigo dar bem contigo», salientou.

Félix também abordou a vida pessoal e revelou que tem o sonho de construir uma família.

«O meu maior sonho a nível pessoal é ter uma família. Valorizo muito a família e os amigos. Ter mulher e filhos. Gostava de ter três, pelo menos. Mas isso também depende da mulher, o corpo é dela, mas era o que eu gostava», admitiu.

«Costumo dizer que quando tiver filhos vou ter a minha mãe por perto para ela os educar da mesma forma, porque quero que os meus filhos tenham exatamente a mesma educação que eu tenho», disse ainda.