João Félix está de férias em Miami e aproveitou para assistir ao jogo de estreia do Benfica no Mundial de Clubes, diante do Boca Juniors (2-2).

O internacional português foi apanhado pelos repórteres do El Chiringuito à saída do Hard Rock Stadium, juntamente com um grupo de amigos. Félix cumprimentou a comunicação social e deixou o recinto de seguida.

Recorde-se que o possível regresso do avançado à Luz no mercado de verão é uma hipótese em cima da mesa, como o próprio Bruno Lage confirmou.